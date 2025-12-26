◆報知新聞社後援全日本Ｕ―１２サッカー選手権最高の景色へ、最高の仲間と。ＪＦＡ第４９回全日本Ｕ―１２サッカー選手権大会の開会式が２５日、鹿児島・川商ホールで行われた。全国の７８７７チームが参加した都道府県予選を勝ち抜いた４８チーム（前回優勝の東京都は２チーム）の選手らが出席。昨年、１７年ぶりの全国制覇を成し遂げた東京ヴェルディが堂々のＶ２宣言をすれば、ライバル勢も虎視眈々（こしたんたん）と頂点