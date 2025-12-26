◆報知新聞社主催全国都道府県対抗中学バレーボール大会（２５日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）開会式が行われ、男女計９６チームが入場行進した。前年優勝チームの主将である東京・草薙羅云（らい）と、京都・桝谷栞愛（かんな、ともに３年）が選手宣誓した。開会式後に男女のグループ戦各３試合が行われ、女子は今大会最長身の秋田・鎌田一歌（３年）が登場も、福井にストレート負け。男子では７度の優勝を誇る福岡が黒星スタート