ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝は２５日、四国中学校選手権（徳島・ＪクラシックＧＣ＝６３３７ヤード、パー７２）の第１ラウンドに臨み、首位と６打差の１１オーバーの８３の大乱調で、６位スタートとなった。風雨の厳しいコンディションで、弥勒は重くなったグリーンに対応できず、得意のパターでまさかの４０パットを喫した。