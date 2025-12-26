◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）１２月２５日＝枠順抽選会今年で１２年目となった公開枠順抽選会。コロナの影響を受けてリモートで開催されたこともあったが、今年は各陣営が一堂に会して行われた。集まった約４００人の競馬ファンが固唾（かたず）をのんで見守るなか、勝敗を左右する大事な抽選がスタートした。最初に選ばれたのはミュージアムマイル。いきなり有力馬の登場に、観