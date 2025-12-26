◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）暮れのグランプリ、有馬記念を担当するヤマタケ（山本武志）記者の「考察」追い切り編は、牝馬で史上初の連覇を狙うレガレイラに注目した。今年の「考察」を託されたのは昨年、レガレイラを本命に指名したからだと思う。当時はこう書いた。「脚の爆発力で勝負するタイプで中山替わりは魅力」。その思いは今も強く、中山へ戻る点は大きな歓迎材料だろ