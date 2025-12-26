今年ラストウィークの今週はホープフルＳでアスクエジンバラに騎乗します。２走前のサウジアラビアＲＣ（７着）から手綱を任せてもらっていますが、この中間は可能な限り、調教でコンタクトを取ってきました。追い切り日以外でもＣＷコースをゆったりと２周するなど乗り込み量を増加。長めを継続的に乗ることでやっと実が入ってきたなという感触ですし、楽に動けるようになっています。取り組んできた成果に確かな手応えが感じ