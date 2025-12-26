レースクイーン（レースアンバサダー）の南真琴（32）が25日、インスタグラムを更新。セクシー白サンタ姿を公開した南は「Merry Xmas」とつづり、白のベビードールにサンタ帽、ニットのアームウォーマー姿で横になる姿で、胸元を大胆に披露した。この投稿に「めっちゃ素敵〜」「天使じゃん」「べっぴんさん」「反則です！！これ嫌いなのおらんやろ」などのコメントが寄せられている。