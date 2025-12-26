大相撲は来年1月11日初日の初場所（東京・国技館）の新番付が発表され、11月の九州場所で初優勝した安青錦が大関に座った。今年の6場所を振り返ると、時代が大きく動いた気がする。大関・琴桜が綱とりに失敗した初場所では、10度の優勝を誇り、序二段からの復活劇をみせた横綱・照ノ富士が引退。変わって2度目の賜杯を抱いた豊昇龍が横綱に昇進した。春、夏場所は大の里が連続優勝で綱をつかみ、年間2人目の新横綱が誕生。名古屋場