161人が亡くなった香港のマンション火災から、きょうで1か月となります。住人たちは「今も火事を思い出す」と語るなど、日常の生活を取り戻せないままです。先月26日に発生したマンション火災では、これまでに161人が死亡し、今も6人と連絡が取れていません。発生から1か月となりましたが、突如、家を失った住人は、今もまだ気持ちの整理がついていないといいます。マンションに住んでいた尹さん「自然とあの火事のことを思い出し