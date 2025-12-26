今年も、松田聖子とTHE ALFEEが毎年恒例のクリスマスライブを開催。福山雅治と浜崎あゆみは恒例のカウントダウンライブを開催する。長く活動をするアーティストにとって、そしてファンにとって、クリスマスやカウントダウンのライブはどんな意味を持つのだろうか。 （関連：矢沢永吉・THE ALFEEにとって武道館はなぜ特別な場所？公演記録を更新し続ける“憧れ”のエネルギー） 今年デビュー45周年を迎え