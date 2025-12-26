秋田県の地方新聞『秋田魁新報』（12月17日Web配信）で、同県の佐竹敬久前知事（78）らが証言した【農水省がコメを増産しないよう要求】【交付金の削減を示唆】とする、農林水産省による“圧力”問題に、鈴木憲和農相（43）は否定の姿勢を貫いた。【写真】小野田紀美氏とは同学年、何やら言葉をかける鈴木農相コメ価格高騰などの物価対策の一環として、2026年9月までの使用期限を定めた「おこめ券」が消費者、多くの各自治体か