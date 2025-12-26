グラビアアイドル、モデル、レースクイーン（レースアンバサダー）などで活躍する名取くるみ（29）が25日、インスタグラムを更新。クリスマスカラーのランジェリーショットを披露した。名取は「Merry Christmas」と書き出し、「ケーキいっぱい食べれる日だね」とつづり、赤いランジェリーにモコモコ靴下姿でソファに座る舌出しショットを公開した。この投稿に「たまらんスタイル」「めちゃ可愛い」「最高〜」などのコメントが寄せ