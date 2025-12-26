女優の飯豊まりえ（27）が25日、インスタグラムを更新。クリスマスショットを公開した。飯豊は「Merry christmasクリスマス皆さんどう過ごされていますかー？素敵なクリスマスをっ」とコメント。そして「JCBマジカルクリスマス2026のイベント行ってきました！」とつづり、真っ赤なドレス姿でサンタクロースとの笑顔のツーショットを披露した。