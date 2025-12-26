中国人民銀行（中央銀行）金融政策委員会の2025年第4四半期（10-12月）例会（第111回例会）が12月18日に開催された。例会では、世界と中国国内の経済・金融情勢について分析が行われた。世界的な情勢については、現在は外部環境の変化の影響が深まり、世界経済は成長のエネルギーが不足し、貿易障壁が増大し、主要エコノミーの経済状況には分化の傾向が見られ、インフレ情勢と金融政策調整には不確実性が存在するという見方が示さ