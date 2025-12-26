米上院外交委員会の古参議員であるジーン・シャヒーン氏ら民主党議員10人は現地時間24日、トランプ大統領に、約30人の在外大使および上級キャリア外交官を召還する決定の撤回を求める書簡を共同で提出しました。これにより、世界中で全体の大使ポストの約半数が空席状態になる事態を回避すべきだと訴えました。関係者によれば、今回の大使召還は米国の対外姿勢を再構築し、「アメリカ・ファースト」の政策を全面的に支持する人材を