セリエＡ女子のコモに所属するスイス女子代表FW、アリシャ・レーマンが公式インスタグラムを更新。ビーチでリフティングする動画を公開し、ファンの喝采を浴びている。インスタ・フォロワー数が1610万を数えるサッカー界きってのインフルエンサーは「メリークリスマス！」と題してひとつのムービーを投稿。白のビキニ姿で登場すると、テンポ良くリフティングする様子を紹介し、最後は大技を成功させてフィニッシュした。 