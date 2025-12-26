昨年度の高校選手権では準優勝に終わり、今大会ではリベンジを果たしたい流経大柏（千葉）。優勝候補に挙がるこの強豪校で、サッカーライターの松尾祐希氏が注目している選手がメンディーサイモン友（２年）だ。「サイドバックもセンターバックもできて、３バックの時は左右どちらのセンターバックにも対応できます。さらにフォワードをやるケースもあって。とにかく空中戦に強いです」川崎フロンターレの下部組織出身で、戦う