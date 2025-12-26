函館中央警察署は2025年12月25日、北斗市に住む20代男性が、千葉県警をかたる男に現金282万円をだまし取られる特殊詐欺（オレオレ詐欺）事件が発生したと発表しました。警察によりますと、12月25日午後1時ごろ、男性のスマートフォンに見知らぬ電話番号から電話があり、千葉県警捜査2課のハットリマモルをかたる男から「あなたは、特殊詐欺に関わっているグループの資金洗浄に関与しているので、札（紙幣）の番号を調