富士フイルム 「お正月を写そう♪2026 "チェキ™”運命のもちつき」篇 広瀬すず、横浜流星、吉沢亮、尾美としのりが、富士フイルムのお正月の風物詩としてお馴染みのTVCM「お正月を写そう♪」シリーズの新CM「お正月を写そう♪2026“チェキ™”運命のもちつき」篇に出演する。12月27日から全国で放映される。尾美の指導の下、もちつきの特訓をする吉沢の様子を広瀬が、１月７日発表予定の新製品の“動画