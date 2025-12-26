ロックバンド［Alexandros］の川上洋平（43）が25日、都内でエッセー「次幕」（宝島社）の発売記念イベントを行った。表紙の撮影は9月にアジアツアーで巡った中国・成都で敢行。「現地で有名な占い師に“来年運気が上がります”と言われた。今年も忙しかったけどもっと忙しく、馬車馬のように働きたい」と干支（えと）にかけて抱負。バンドはデビュー15周年を迎え、先日行われた記念公演で歴代のドラマー3人が集結する特別なス