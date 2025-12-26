10月のドラフト会議では将来の球界を担う若手選手たちが指名を受けてプロの門を叩いた。一方で、多くの選手が今季限りでの引退や、他球団への移籍など新たな人生をスタートさせることになった。今年まで所属したチームから去りゆく選手を2回に分けて紹介する、年末恒例の「惜別球人」。第1回はパ・リーグ編、ソフトバンクの武田翔太投手。武田の第2章が韓国で始まる。SSG入団が決まった右腕は「最初に声をかけてきてくれた球団