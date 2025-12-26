◇スーパーバンタム級12回戦WBC1位・中谷潤人−WBC10位・セバスチャン・エルナンデス（2025年12月27日サウジアラビア・リヤド・ムハマド・アブド・アリーナ）スーパーバンタム級転向初戦に臨む中谷は「覚悟を持ってサウジに来た。万全の準備はできている」と自信満々。リミットまで残り約1キロであることも明かし、順調な調整ぶりをうかがわせた。対戦相手のエルナンデスとは前夜、ホテルで遭遇しグータッチを交わしたと