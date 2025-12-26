男性3人組「Number＿i」の全国ツアーが25日、さいたまスーパーアリーナで最終日を迎えた。全国8都市25公演を行い、約30万人を動員。レーザー光線などを使ったド派手なステージで、TikTokで振り付け動画が話題になっている「LAVALAVA」など25曲を披露した。この日はクリスマスでMCでは子供の頃にサンタクロースからもらったプレゼントの話などで大盛り上がり。平野紫耀（28）は「中学1年の時に“ジュエリーください”とお願い