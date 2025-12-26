俳優の福士蒼汰（32）と女優の福原遥（27）が25日、都内でダブル主演映画「楓」（監督行定勲）のクリスマス舞台あいさつに登壇した。人気バンド「スピッツ」の同名ヒット曲に着想を得たラブストーリー。福士の役の高校時代を演じた北島岬（18）が客席からサプライズで登場すると、福士は「岬くん、キターッ」と「仮面ライダーフォーゼ」の決めゼリフで歓迎した。役の設定がカメラ好きのため、カメラが趣味の福士が撮影時は構