ロックシンガーの矢沢永吉（76）が、13年ぶりに大みそかの第76回NHK紅白歌合戦（後7・20）に出場する。今年の紅白の出場者では、76歳の矢沢の他に高橋真梨子（76）、布施明（78）、松任谷由実（71）、天童よしみ（71）、郷ひろみ（70）がいずれも70代。出場歌手の中で最年長となるのは、79歳の堺正章。特別企画で「さらば恋人」など往年のヒットソングをメドレーで披露する。70歳を超えてなお現役で活躍するベテラン勢が老若