DeNAの蝦名が「ねぶた祭」とのコラボグッズ発売に意欲を示した。「青森とのコラボ。“ねぶた”のタオル、ユニホーム、Tシャツみたいなものを作りたい」。青森市で育ち、青森大時代には東北三大祭りの「青森ねぶた祭」で「ねぶた」を引くアルバイトをした経験を持つ。6年目28歳の今季は自己最多115試合に出場し、終盤は1番打者に定着。地元愛を胸に「来季は規定打席を達成して首位打者を狙う」と飛躍を期した。