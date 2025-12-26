ヤクルトの池山新監督が来季の開幕投手を球団総意で決定する考えを示した。敵地でDeNAと対戦する開幕戦（3月27日）で大役を任せる投手について「ファンもそうだし、野球界をどうやって盛り上げていけるかに重きを置いて、みんなで決めていく。球団社長（の意見）も含めて」と説明。来春キャンプとオープン戦での競争をフラットに見極める方針で、求める条件には「チームの柱になる人が一番」と強調した。