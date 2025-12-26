【データで振り返る25年12球団記録レビュー】17年以来の最下位に沈んだロッテにあって、規定打席到達を果たした若手3人の活躍は、数少ない明るい話題になった。それぞれの打率は、西川がリーグ6位の・281、藤原が同10位の.2271、寺地が同17位の.256で、いずれも初の規定打席到達だ。中でも西川は青学大から昨年のドラフト1位で入団したルーキー。ロッテ新人の規定打席到達は、18年の藤岡以来12人目で、大卒および外野手では11