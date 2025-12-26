日本ゴルフ界に多大な貢献をした選手や、関係者を顕彰する「日本ゴルフ殿堂」（松井功エクゼグティブプレジデント）が、２３日にＳ状結腸がんで亡くなった尾崎将司さん（享年７８）の殿堂入りについて再検討に乗り出すことが２５日、分かった。尾崎さんは１３年に日本ゴルフ殿堂の前身にあたる「日本プロゴルフ殿堂」入り顕彰者の「プレーヤー部門」で選出された。だが、本人が辞退を申し入れ、殿堂入りは見送られていた。関係者