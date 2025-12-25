『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。 イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。今回の撮影会場は、愛知県尾張旭市にあるタイヤ＆ホイールの専門店「CRAFT 尾張旭店」。クラフトは愛知・静岡・岐阜・三重・神奈川に11の店舗を展開しており、尾張旭店は11番めとして25年3月にオープンした最新店舗です。SUVからスポーツカー、欧