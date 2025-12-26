有馬記念での武豊の「赤帽」はラッキーカラー。有馬通算4勝のうち2勝が3枠赤帽。通算でも【2・3・0・2】で連対率は枠番別最高となる驚異の7割超えをマークしている。通算12連対のうち10連対が1〜3枠の内枠。まさに絶好枠をゲットして有馬単独最多の5勝目を狙う。