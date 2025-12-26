菊花賞3着から挑むエキサイトバイオは12番目に登場。初めて枠順抽選会に参加した荻野極が緊張の面持ちでボールを取った。見事、最内の1番をゲット。鞍上は「うれしいです。イメージができました」とニコニコ顔。前走の菊花賞は13番人気での激走。古馬とは初対決になるが「メンバーも強くなりますし、挑戦者の気持ちで積極的に運べたら」と堂々と語った。