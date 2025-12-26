日本ハム・矢沢宏太投手（２５）が２５日、来季の目標に２桁本塁打を掲げた。外野の定位置獲得に燃えて迎えるプロ４年目へ「ホームランは２桁いきたいですね」と宣言。「１０本はたぶん、レギュラーにならないと打てない」と説明した。今季は自己最多８６試合出場し、快足と勝負強い打撃で打率・２４７、１１盗塁。アーチはプロ通算２号の１本だったが、首脳陣やアナリストには「攻撃での長所は長打」と言われているという。