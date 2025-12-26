シンエンペラーの鞍上・坂井は、園田で騎乗があったため不在。矢作師は、坂井から2、4、6、8番枠を希望されていることを告白。見事に1枠2番をゲットし「坂井が引かせたと思います」と笑顔を見せた。前走ジャパンCはカラ馬の影響で不利を受け、無念の8着。同師は「使って良くなっている。優秀なスタッフたちが、間違いなくベストの状態に仕上げてくれると信じている」と語った。