ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２５日、就任１年目となる来季の開幕投手が白紙の状態であることを明かした。「年が明けてみんなで決めていく。ファンもそうだし、どうやって盛り上げていけるかにも重きを置いて」と球団フロントとも協議して結論を出す意向だ。条件は「チームの柱になる人が一番だと思っている」。シーズンを通して、先発の軸となる投手に任せたい考え。候補は今季自身初の開幕投手を務めた奥川、左腕・高橋