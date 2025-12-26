28日に有馬記念が開催される中山競馬場(C)産経新聞社1年を締めくくる中央競馬の総決算「第70回有馬記念」（G1、中山芝2500メートル）が12月28日に開催される。25日には東京都内で、公開枠順抽選会が行われ、レースに向けた機運が高まっている。【動画】オグリにオルフェ…JRA公式Xが投稿した有馬記念名シーン映像を見る一方で、水を差す騒動も起きている。日本中央競馬会（JRA）が発売する入場券が転売市場に流れ、定価の1000