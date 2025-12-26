「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）サウジアラビアのボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」の最終会見が２５日、同地で開催され、メインイベントに出場する世界４団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋、前ＷＢＣ・ＩＢＦ統一バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝ら出場全選手が登壇。ＷＢＣ同級２位のアラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝と