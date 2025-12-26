楽天の三木肇監督（４８）が来季巻き返しのキーマンに「第２の村林」の存在を挙げた。宗山、中島、黒川らの名前を挙げ、今年飛躍のきっかけをつかんだメンバーが２年続けて活躍することを願った。「１軍でちょっと足掛かりをつかんで、さらに来年と意気込んできた時に、また新しい壁にぶち当たると思うんだよね」毎年研究されていくのが厳しいプロの世界。その大きな壁を乗り越えたのが今年の村林だった。２０２４年に１３９