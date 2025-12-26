今年の皐月賞馬で天皇賞・秋2着から臨むミュージアムマイルはトップバッターで抽選に登場。C・デムーロが馬番入りボールを引き、2枠4番に決まった。内寄りの偶数という絶好枠に、C・デムーロは「最初ということで緊張したが、4番という数字を選べて凄くうれしい。後入れなので、いいと思います」と大喜び。21年エフフォーリア以来、4年ぶり8頭目の同年皐月賞馬Vの期待が高まる。