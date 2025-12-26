ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手（２８）が２５日、故郷・青森の名物「ねぶた祭」とのコラボを熱望した。今季後半戦で１番打者に定着し、１１５試合出場、打率・２８４、８本塁打をマーク。来季のさらなる活躍で“ねぶたグッズ”を作製し、地元ＰＲにつなげたい意気込みだ。「ねぶた、青森と自分をコラボしたタオルとか、Ｔシャツとかを作りたい」。生粋の青森県人の蝦名にとって「ねぶた祭」は魂そのもの。学生時代はアルバイトで引