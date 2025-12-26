連覇を目指すレガレイラは6番目に抽選。ルメールがボールを引いて3枠5番に決まった。「真ん中ぐらいだといい」と語っていた鞍上は「パーフェクト！！」と満面の笑みを浮かべ、久々のコンビに「（馬は）充実しているのでいい競馬を期待しています」と意気込んだ。木村師は「昨年に比べて、たくましさを感じています」と成長ぶりに目を細めた。