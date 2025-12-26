巨人の松本剛外野手（３２）が２５日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。日本ハムから国内ＦＡ権を行使して加入し、結果が求められる来季へ、この冬は１０種類のティー打撃を試行錯誤中。「いろいろやって、シーズンに入るまでには、これが必要だなっていうのを見極めながら使い分けたら」と狙いを明かした。胸の前で両腕を交差させてバットを抱え、ティーに置かれたボールを捉える。「胸の回旋（を意識）ですね」と説明。