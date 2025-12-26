昨年ダービー12着以来の芝挑戦となるサンライズジパングは4枠7番に決定。鮫島駿は「“ラッキー7”で良いと思います！」と笑顔。ダートで重賞3勝、芝でも若駒Sを勝っていることを念頭に「二刀流の馬なので、MVPを獲れるように頑張ります」と意気込みを語った。女性調教師として初めて有馬記念に挑む前川師は「しっかり前走の疲れも抜けて、きっちり仕上がっています」と状態に太鼓判を押した。