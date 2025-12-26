2頭出し清水久厩舎のシュヴァリエローズは14番目の抽選。北村友が右手でボールを引いて4枠8番に決まった。北村友は「頑張ります！」と気を引き締めた後「馬の底力をお見せできれば」とグランプリ制覇へ力を込めた。オーストラリア遠征のメルボルンC23着から帰国初戦に、清水久師は「遠征帰りでもとてもいい状態です」と万全を強調した。