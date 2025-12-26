日本ハムがソフトバンクを自由契約となった有原航平投手（３３）を獲得することが２５日、分かった。複数年の大型契約で入団合意に至った。来季は２０２０年以来、６シーズンぶりの古巣復帰となる。今季終盤まで激しく優勝を争ったライバルから、２年連続最多勝右腕の引き抜きに成功。来季が就任５年目となる新庄監督にとって、悲願の優勝へこの上もなく大きな補強となった。惜しくも届かなかった優勝をつかむべく、強力なピー