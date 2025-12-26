昨年3着の雪辱を期すダノンデサイルは3番目に登場。戸崎は安田師と手をつなぎながらボールを選び、5枠9番を引き当てた。騎手としてレース連覇が懸かる戸崎は「内も外も見ながら行けるかな。道中のリズムが大事だと思っている」と説明。前走ジャパンCは道中で力んだ影響もあり3着。安田師は「前走を踏まえてリラックスできるように調教している。（当日は）落ち着いてくれればいい」と語った。