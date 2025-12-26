巨人が米大リーグ・レッドソックス傘下３ＡからＦＡのブライアン・マタ投手（２６）を獲得することが２５日、分かった。来季の日本一奪回へ懸案となっていた先発陣の補強だが、最速１６１キロを誇る剛球右腕の加入で厚みを増す形となった。マタはベネズエラ出身で１９０センチ、１０１キロを誇る大型右腕。１６年に１７歳でレッドソックスへ入団してプロデビューした。１０年目の今季は３Ａで４２試合に登板して３勝３敗２セー