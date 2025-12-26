10月9日、タジキスタンの首都ドゥシャンベで会談したロシアのプーチン大統領（右）とアゼルバイジャンのアリエフ大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】アゼルバイジャン航空機が昨年12月、ロシア軍の誤射で墜落してから1年の25日、墜落現場のカザフスタンの運輸省が暫定の調査報告書を発表した。弾頭の破片で損傷したと推察されると説明。弾頭を発射した国は不明で、爆発物の痕跡は発見されなかったとした。墜落原因を調べる。