巨人・門脇誠内野手（２４）が２５日、沖縄・津堅島（つけんじま）の期待を力に変え、定位置奪取を目指す決意を示した。「津堅島プロジェクト」で１８日に訪問。初めて同島で自主トレを行った後に、津堅小中学校の児童・生徒や島民らと交流し、「活躍してる姿を見てもらいたい。球場になかなか来られないと思うのでヒーローインタビューに立って喜んでもらいたい」。自己最少の８１試合出場にとどまった背番号５が沖縄の空のよう