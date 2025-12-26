15番目の抽選となったコスモキュランダは横山武が、最後に残ったジャスティンパレスの団野と並んで開封。希望した5枠10番を引き当て「凄くいいクリスマスプレゼントになった」と喜んだ。近2走は思うような結果が出ていないが、中山は重賞で4度馬券内と得意にしている舞台。鞍上は「具合は凄く良くなっている。ブリンカーを着けていいレースができるように頑張ります」と巻き返しを誓った。